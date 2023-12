Margot Robbie und Ryan Gosling feiern eine "Barbie"-Reunion

Der Hype um Barbie ist wohl noch lange nicht vorbei! Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) verbrachten in den vergangenen Jahren viel Zeit miteinander: Die australische Schauspielerin und der kanadische Darsteller hatten 2022 gemeinsam für den "Barbie"-Film vor der Kamera gestanden und reisten 2023 für die Premieren dann rund um die Welt. Jetzt verbringen sie erneut Zeit zusammen: Margot und Ryan feiern in Los Angeles eine "Barbie"-Reunion!

Anlässlich des Verkaufsstarts des offiziellen "Barbie"-Buchs feierten die Hauptdarsteller am Samstag in Los Angeles eine Party. Auf neuen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, posieren Margot und Ryan seit einigen Monaten mal wieder gemeinsam für die Fotografen: Die Blondine trägt auf den Pics passend zu ihrer Rolle ein pinkfarbenes Kleid mit aufgesetzten Schleifen. Der Frauenschwarm hüllt sich hingegen in ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose und ein graues Sakko.

Neben Margot und Ryan waren aber noch viele weitere große Stars mit dabei! Unter anderem warf sich auch die "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) in Schale. Aber auch die Chartstürmerin Dua Lipa (28) sowie die Erfolgsmusikerin Billie Eilish (21) feierten mit den Schauspielern.

Getty Images Margot Robbie im Juni 2023

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie bei der "Barbie"-Premiere

Getty Images Dua Lipa im Juli 2023

