So süß gratuliert Rebecca Mir ihrem Massimo zum Geburtstag!

Verliebt wie an Tag eins! Rebecca Mir (31) hatte während der Teilnahme bei Let's Dance ihr Herz an Massimo Sinató (43) verloren. 2015 hatten das Model und der Profitänzer dann Nägel mit Köpfen gemacht und waren vor den Traualtar getreten! Anfang 2021 durften die beiden Turteltauben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Am Samstag feierte Massimo seinen 42. Geburtstag und Rebecca schickt niedliche Geburtstagsglückwünsche!

In ihrer Instagram-Story teilt die brünette Beauty anlässlich des Ehrentages des Tänzers ein entzückendes Hochzeitsbild. "Happy Birthday Schatzi", kommentiert die Moderatorin den süßen Schnappschuss. Zusätzlich teilt der TV-Star ein lustiges Tanzvideo. Der Clip zeigt eine schwangere Rebecca zusammen mit ihrem Ehemann bei einer amüsanten Tanzeinlage zu dem Lied "Iko Iko".

Die Fans feiern Rebeccas süße Glückwünsche. "So ein unglaublich süßes Video. Herzlichen Glückwunsch", kommentiert eine Userin. "Ihr seid eine wundervolle Familie", schreibt eine andere Nutzerin unter den witzigen Beitrag.

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

Anzeige

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit Massimo Sinató und ihrem Sohn in Paris

Anzeige

Wie findet ihr Rebeccas Geburtstagsglückwünsche an Massimo? Total süß! Nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de