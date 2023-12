Rolle als Joker? Bella Ramsey hat Vorliebe für Bösewichte!

Bella Ramsey (20) hat eine genaue Vorstellung von ihrer eigenen Schauspielkarriere. Der Game of Thrones-Star spielte unter anderem auch in der Zombie-Serie "The Last of Us" mit und erarbeitete sich damit ein gewisses Ansehen in Hollywood. Zuletzt machte das Schauspieltalent durch das Thema Genderfluidität Schlagzeilen. Jetzt widmet sich die Bekanntheit ihren Zukunftsplänen: Bella möchte gerne in die Rolle eines fiesen Schurken schlüpfen!

Gegenüber LadBible verriet das Nachwuchstalent: "Ich habe bisher noch nie wirklich einen Bösewicht gespielt, aber ich will einen Bösewicht spielen. Und zwar einen wirklich interessanten, raffinierten und komplexen Bösewicht!" Dabei interessiere Bella vor allem der Gegenspieler des Superhelden Batman: "Ich habe auch schon gedacht, dass die Rolle des Joker sehr spannend ist!"

Erst im vergangenen Jahr wurde eine Fortsetzung des Joker-Films angekündigt. Nicht Bella, sondern Joaquin Phoenix (49) wird wieder in die Rolle des traurigen Clowns schlüpfen. Mit dem ersten Film hatte der Schauspieler einen großen Erfolg gefeiert – der Streifen durfte sich über elf Oscar-Nominierungen freuen.

Anzeige

Getty Images Der "The Last Of Us"-Cast bei der Premiere im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Bella Ramsey im Januar 2023

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de