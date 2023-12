So will Rick Kavanian die "Masked Singer"-Promis enttarnen

Wird er eine Promi entlarven? The Masked Singer lädt am kommenden Samstagabend wieder zum großen Rätseln ein. Mit dabei ist diesmal auch erstmals Rick Kavanian (52). Anstelle von Álvaro Soler (32) darf er sich den Kopf darüber zerbrechen, wer sich wohl hinter den verbleibenden Masken versteckt. Er selbst hat in der Vergangenheit bereits als Rosty der Roboter teilgenommen. Und hat Rick für die kommende "Masked Singer"-Show eine Strategie?

Im Interview mit ProSieben erklärt der Komiker, er wolle das Ganze zunächst "einfach beobachten". "Ich weiß noch, wie ich damals als ROSTY versucht habe, mich immer besonders tapsig und langsam zu bewegen. Das ging lange gut", meint Rick. Doch ab irgendeinem Punkt wird jede der Masken mal aus der Rolle fallen. Für ihn seien es die Momente, "wenn du dich besonders freust oder die Belastung abfällt, [...] und plötzlich bewegst du dich anders." Ob das jedoch am Ende wirklich Aufschluss über den Promi unter der Kostümierung geben wird, bleibt abzuwarten.

Das bleibt jedoch nicht Ricks einziger, bevorstehender TV-Auftritt. Bei der diesjährigen Weihnachtsausgabe von LOL: Last One Laughing wird er sein Lachen so lange wie möglich unterdrücken müssen. Laut Portalen wie DWDL soll das Special ab dem 22. Dezember auf Amazon Prime abrufbar sein – und somit genau rechtzeitig zu den Feiertagen.

Anzeige

Getty Images Rick Kavanian, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Rick Kavanian, Comedian

Anzeige

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Staffel vier Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de