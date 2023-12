Erschlankte Figur: Fans machen Kelly Clarkson Komplimente

Kelly Clarkson (41) flasht ihre Fans! Die Sängerin ist schon länger nicht mehr nur Sängerin, sondern auch Moderatorin: In ihrer eigenen TV-Show "The Kelly Clarkson Show" begrüßt sie regelmäßig hochkarätige Gäste. Schon seit einigen Monaten bemerken ihre Zuschauer allerdings: Die "Stronger"-Interpretin wird immer schlanker! Bislang hat sich die US-Amerikanerin dazu noch nicht geäußert. Aber ihr neuestes Outfit überrascht Kellys Fans nun erneut.

Auf dem Instagram-Account ihrer eigenen Show posiert die zweifache Mama mit ihren Gästen und präsentiert sich auf den Fotos in einem schwarzen Rollkragenpulli und einem Maxi-Rock mit Schlangenmuster. Von ihren Fans erhält Kelly dafür viel Lob: "Kelly, du siehst toll aus! Glückwunsch zu deinen Erfolgen" oder "So toll, Kelly. Du siehst großartig toll, mach weiter mit der harten Arbeit, es zahlt sich aus!", kommentieren viele den Look der Musikerin.

Zu ihrem krassen Gewichtsverlust sind aber nicht alle positiv gestimmt. Erst kürzlich verriet ein Freund der 41-Jährigen, dass sich viele Sorgen machen, da sie immer mehr abnehme. "Sie isst kaum. Sie ist immer müde. Sie hat Magenbeschwerden und bekommt sogar Schwindelanfälle!"

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de