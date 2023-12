Bei "Temptation Island"-Date: Umut gesteht Gefühle für Emma

Gibt er hier etwa endlich seine Gefühle zu? Bei Temptation Island V.I.P. verstanden sich Umut Tekin (26) und Verführerin Emma Fernlund seit dem ersten Tag sehr gut miteinander. Für die anderen vergebenen Männer war schnell klar: Bei den beiden hat es gefunkt. Bislang bestreitet der einstige Bachelorette-Kandidat jegliche Gefühle für die Blondine – beim Temptation-Date kommt jetzt aber alles anders: Umut gibt zu, dass er etwas für Emma empfindet!

In der aktuellen Folge wird ein Teil von Umuts letztem Date vor dem finalen Lagerfeuer gezeigt. Selbstverständlich verbringt der Vergebene das mit Emma. Die macht sich Sorgen, was nach der Zeit auf der Insel der Versuchung auf sie zukommt. "Ich werde immer hinter dir stehen", nimmt Umut sie in Schutz. "Du bist nicht irgendeine Verführerin, sondern du bist in meinen Augen eine wundervolle Frau", schwärmt der Lockenkopf und fügt hinzu: "Die bewiesen hat, wie viel Stärke in einer Frau stecken kann. Das ist auch der Punkt irgendwann gewesen, an dem ich angefangen habe, etwas für dich zu empfinden."

In der folgenden Szene schmachten sich beide an. Im Einzelinterview freut sich Emma über Umuts liebevolle Worte: "Es ist schön, die Bestätigung zu bekommen, dass er mich genau so gern hat, wie ich ihn." Von den nächsten Schritten sei sie deswegen auch nicht abgeneigt: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass heute der erste Kuss fällt."

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

RTL / René Lohse Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

