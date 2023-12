Fans überrascht: So erwachsen ist Kourtney Kardashians Sohn!

Er ist ganz schön groß geworden! Kourtney Kardashian (44) und Scott Disick (40) sind die gemeinsamen Eltern von Mason Disick (13), Penelope Disick (11) und Reign Disick (8). Dabei ist vor allem der älteste Spross der beiden nicht oft im Netz zu sehen. So teilte seine Mama zuletzt im Sommer ein Foto ihres Sohnes. Wenige Monate später sind die Fans über den Anblick des Teenagers überrascht: Mason sieht sehr erwachsen aus!

Auf Instagram postet seine Tante Kim Kardashian (43) einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihm, ihren Kids, seinem Papa Scott und seiner Schwester Penelope in die Kamera strahlt. Vor allem eines verblüfft dabei die Fans: Mason scheint auf dem Bild älter als 13 Jahre! So kommentiert ein User überrascht: "Ist das Mason? Er ist so erwachsen geworden! Er sieht aus wie sein Papa!" Ein weiterer Nutzer behauptet: "Oh mein Gott! Warum sieht er aus wie 17?"

Dass es sich bei dem Foto des Teenagers um eine Seltenheit handelt, kommt daher, dass sich Kourtneys ältester Sprössling überwiegend aus der Öffentlichkeit heraushält. Ab und zu bekommen Fans den 13-Jährigen jedoch auf den Schnappschüssen seiner Cousine North West (10) oder anderer Verwandter zu Gesicht.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Mason Disick im Juli 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Mason Disick, Scott Disick, Penelope Disick, Kim Kardashian und ihre Kids

Anzeige

TikTok / kimandnorth Mason Disick, Sohn von Kourtney Kardashian und Scott Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de