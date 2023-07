Selten: Kourtney Kardashian teilt Foto von ihrem Sohn Mason

Er hält sich sonst eher bedeckt! Kourtney Kardashian (44) bekam in ihrer Ehe mit Scott Disick (40) drei Kids: Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Der älteste Spross der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ist mittlerweile schon ein Teenie und hält sich ganz im Gegensatz zu dem Rest seiner berühmten Familie eher aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun gibt es einen neuen Schnappschuss von Mason!

In ihrer Instagram-Story teilt die 44-Jährige ein paar Fotos. "Abendspaziergang mit meinen Jungs", betitelt Kourt ihre Postings, die ihren achtjährigen Sohn Reign und überraschenderweise auch Mason zeigen. Doch auf dem Bild wird klar: Der 13-Jährige scheint offenbar immer noch nicht gerne im Rampenlicht zu stehen. Nur seitlich ist er zu sehen, sein Gesicht wird dabei zudem etwas von seinen dichten Haaren versteckt.

Bald bekommen die beiden Jungs auch weitere männliche Unterstützung im Hause, denn Kourtney erwartet ihr viertes Kind. Vor einigen Wochen verkündete die Unternehmerin stolz im Netz, dass sie und ihr Ehemann Travis Barker (47) einen kleinen Sohn bekommen. Zuvor hatten die 44-Jährige und der Musiker lange erfolglos versucht, schwanger zu werden.

Instagram / kourtneykardash Mason Disick im Juli 2023

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Kinder Mason und Penelope

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

