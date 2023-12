"Fehler": Es gibt neue Details zu Michael Schumachers Unfall

Es gibt neue Hinweise. Im Dezember 2013 verunglückte Michael Schumacher (54) schwer beim Skifahren. Der einstige Formel-1-Fahrer erlitt starke Kopfverletzungen und kam dabei fast ums Leben. Auch zehn Jahre nach dem Unglück ist kaum etwas über den derzeitigen gesundheitlichen Zustand des siebenfachen Weltmeisters bekannt – seine Familie hält ihn komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun kommen neue Details über Michaels Unfall ans Licht!

Ein damals anwesender Skilehrer behauptet gegenüber The Sun, dass am Tag seines Sturzes wohl "zwei schwere Fehler" gemacht wurden. Ersterer sei der mangelnde Schnee auf dem Boden gewesen, der das Skifahren besonders gefährlich gemacht habe. "An einem solchen Tag geht man da nicht rein. Es war klar, dass es nicht genug Schnee gab", erklärt er. Zudem haben die Ersthelfer laut ihm den Schweregrad von Michaels Gesundheitszustand nicht korrekt eingeschätzt. Die Tatsache, dass der 54-Jährige zunächst bei Bewusstsein war, habe ihnen den Eindruck vermittelt, dass er in einer besseren Verfassung zu sein schien, als er es tatsächlich gewesen sei.

Erst vor wenigen Monaten verriet Michaels Anwalt, weshalb es keine Updates zu seinem aktuellen Wohlbefinden gibt. "Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte, [um Privates zu schützen]", schilderte Felix Damm und fügte hinzu: "Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte 'Wasserstandsmeldungen' erfolgen müssen."

Getty Images Michael Schumacher im November 2012

Getty Images Michael Schumacher im September 2009

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer

