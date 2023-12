Nach der Geburt: Pia Tillmann will eine Brustverkleinerung!

Pia Tillmann (37) erwartet derzeit ihr zweites Kind. Für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihren Partner Zico Banach (32) ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Im Laufe der Schwangerschaft musste die Blondine schon einige Hürden meistern: Unter anderem kämpfte sie mit Panikattacken und hatte sogar einen Autounfall! Nun gewährt die Influencerin neue Einblicke: Pia denkt an eine Schönheitsoperation nach der Geburt!

In ihrer Instagram-Story klagt sie den Followern ihr Leid: "Schulter und Nackenschmerzen hab ich ja auch, das ist dem exorbitanten Brustwachstum geschuldet. Also da frage ich mich auch echt, wo das noch hinführen soll. Ich habe noch dreieinhalb Monate und da ist jetzt noch nicht mal Milcheinschuss gewesen." Die schwangere Pia hat aber bereits einen Plan für die Zeit nach der Entbindung: "Sollte ich stillen können und sollte das alles so klappen, wie ich das geplant habe, dann werde ich spätestens, nachdem ich abgestillt habe, meine Brust verkleinern lassen, weil ich möchte das nicht mehr!"

Die werdenden Eltern teilten den Geburtstermin ebenfalls schon mit ihren Fans: "Errechneter Termin ist Ende März nächsten Jahres", verriet die 35-Jährige stolz im Gespräch mit RTL. Der TV-Darsteller legte es sogar auf den Tag genau fest: Am 28. März soll er zum ersten Mal Vater werden! Das Geschlecht des Kindes ist bisher nicht bekannt.

Anzeige

RTL 2 Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Anzeige

ActionPress Pia Tillmann und Zico Banach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de