Wow! Jennifer Lopez posiert vor glitzerndem Weihnachtsbaum!

Sie läutet die Weihnachtszeit ein! Jennifer Lopez (54) ist seit dem vergangenen Jahr mit Ehemann Ben Affleck (51) überglücklich verheiratet. Auch karrieretechnisch läuft es für die Schauspielerin und Sängerin hervorragend. Sie gewann zuletzt zum fünften Mal den Icon Award und zeigte sich dankbar. Daher kann die Musikerin das Weihnachtsfest besonders genießen. Dies zeigt sie auch jetzt – Jennifer enthüllt ihren prächtigen Weihnachtsbaum!

Auf Instagram teilt die Schauspielerin mehrere Schnappschüsse mit ihren Fans. Dabei präsentiert sie sich bildhübsch vor dem riesigen Nadelholzgewächs, das mit goldenen Kugeln glitzert! Die "The Mother"-Darstellerin trägt ein elegantes Outfit und lächelt in die Kamera. Auch die Fans freuen sich über die Bilder. "So wunderschön!", schwärmt ein Nutzer und ein weiterer User wünscht: "Frohe Weihnachten, Frau Affleck!"

Zwar zeigte sich Jennifer zuletzt glücklich verliebt mit ihrem Ehemann Ben, jedoch fehlte von diesem auf ihren vorweihnachtlichen Schnappschüssen jede Spur. Dabei stammen die besinnlichen Bilder seiner Gattin aus dem gemeinsamen Zuhause des Ehepaars in Beverly Hills.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

