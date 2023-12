Dieser Star muss Promi-Büßen nun als Nächstes verlassen!

Für ihn endet das Abenteuer. Bei Das große Promi-Büßen stellen sich mehrere TV-Bekanntheiten ihren Verfehlungen. Doch nicht nur die berühmte Runde der Schande bringt sie dabei sichtlich an ihre Grenzen. In harten Challenges treten die Teilnehmer der Show außerdem gegeneinander an. Während das Verlierer-Team anfangs mit einer Strafe konfrontiert wurde, wird die Luft inzwischen noch dünner – denn ein Promi muss das Camp fortan direkt per Nominierung verlassen. Diesen Star trifft der Promi-Büßen-Exit diesmal!

"Fest stand auf jeden Fall, dass wir einen Mann wählen würden", verkündet Christin beim Tribunal der Loser. In diesem Moment beginnt vor allem für Eric Sindermann (35) und Patrick Romer (28) das Zittern um den Verbleib. "Die meisten haben am meisten Angst vor mir", stellt der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat daraufhin fest – und soll damit wohl Recht behalten. "Deswegen haben wir uns für dich Patrick entschieden", heißt es vom Gewinner-Team. Der TV-Bauer sieht es jedoch gelassen: "So ist das Spiel, Freunde." Er selbst hätte sich auch gewählt, weswegen er die Entscheidung der anderen letztlich einsieht.

Nachdem Patrick herzlich von seinen Mitstreitern verabschiedet wurde, scheint vor allem eine den Abschied nicht verkraften zu können. "Tatsächlich war Patrick meine Bezugsperson, der letzte Strohhalm, an dem ich mich festgehalten habe, um hier zu bleiben und den hat man mir nun genommen", erklärt Gloria Glumac. Die Sünderin macht daraufhin auch kurzen Prozess und verkündet: "Leute, ich gehe."

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Gewinnerin

