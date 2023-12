Das sind die Tänze der "Let's Dance"-Weihnachtsshow 2023!

Wer wird "Christmas Dancing Star"? In der Weihnachtsshow des Kult-Formats Let's Dance tanzen auch dieses Jahr wieder bekannte Duos aus den vergangen Staffeln für den guten Zweck. Die prominente Besetzung kann ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro gewinnen. Beurteilt werden die Tanzpaare durch das bekannte Jury-Trio: Motsi Mabuse (42), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59). Mit diesen Tänzen wollen die Paare in weihnachtlicher Kulisse überzeugen!

In der von Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) moderierten Show werden die Profitänzer mit ihren Partnern zu bekannten Weihnachtssongs das Publikum verzaubern. Nun veröffentlicht RTL die diesjährigen Tänze. Die Zuschauer können sich unter anderem auf einen Salsa zum Klassiker "All I Want For Christmas" von Rebecca Mir (31) und Massimo Sinató (43) freuen. Sarah Engels (31) und Vadim Garbuzov (36) werden einen Cha Cha Cha zu "I Saw Mommy Kissing Santa" performen.

Mit von der Partie sind insgesamt sechs Tanz-Duos. Auch Ingolf Lück (65) und Ekaterina Leonova (36) treten mit einem Quickstep am 22. Dezember gegen die anderen Kandidaten an und wollen die Nachfolger des Siegerpärchens von 2022 werden. Im vergangenen Jahr gewannen Rúrik Gíslason (35) und Malika Dzumaev (32) die weihnachtliche Show.

RTL Die "Let's Dance"-Profitänzer

Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance", 2018

RTL / Pervin Inan-Serttas Malika Dzumaev und Rúrik Gislason, Let's Dance - Die große Weihnachtsshow

