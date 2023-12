Andeutungen in Song: Will Kanye West ein Kind mit Bianca?

Wird er bald fünffacher Vater? Der US-amerikanische Musiker Kanye West (46) ist der Vater von vier gemeinsamen Kindern mit seiner Ex Kim Kardashian (43). Seit 2022 soll er mit Bianca Censori verheiratet sein, die sich offenbar hervorragend mit seinen Sprösslingen versteht. Die beiden haben bisher keine Kinder miteinander. Ändert sich das aber bald? Kanye rappt darüber, dass er weiteren Nachwuchs möchte!

Dies verkündet er in einem kurzen Video, das jetzt unter anderem Page Six vorliegt. In diesem performt der Rapper die Zeilen: "Ihr wisst schon, dass ich impulsiv bin – und ein weiteres Baby ist mein Ziel!" Obwohl die Worte des Vaters von vier Kindern kein öffentliches Versprechen darstellen, ist Kanye dafür bekannt, persönliche Zeilen in seinen Songs zu verwenden. Bisher äußerte sich der 46-Jährige aber nicht direkt zur Familienplanung mit Bianca.

Dabei fällt der US-Amerikaner ansonsten unter anderem durch sein kontroverses Auftreten in der Öffentlichkeit auf. So fand die Ansprache über seinen möglichen Nachwuchs direkt vor einer langen Schimpftirade des Rappers statt. In dieser wird Kanye antisemitisches Verhalten vorgeworfen.

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West im November 2014

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in New York im April 2005

