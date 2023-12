Von wegen Luxus: Thomas Müller hat ein Schrott-Smartphone!

Thomas Müller (34) hat Millionen auf dem Konto – und bleibt trotzdem bescheiden! Spätestens seit dem Beginn seiner Profikarriere beim FC Bayern München 2008 muss sich der Fußballer keine Sorgen mehr um seine Finanzen machen. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er Weltmeister – und bald bekommt der sympathische Kicker auch noch seine eigene Dokumentation. Ein Leben in Saus und Braus – aber zumindest im Bereich Technik ist das Gegenteil der Fall! Thomas besitzt aktuell nur ein total zertrümmertes Smartphone!

Auf Instagram zeigt Leon Goretzka (28) das iPhone seines Kollegen – und das hat wirklich schon bessere Zeiten gesehen! Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Smartphones ist total zersplittert, sogar der Akku ist teilweise zu sehen. "Und, was sagen wir zum Telefon? Geht noch, oder?", witzelt der Mittelfeldstar dazu. Thomas scheint aber schon länger mit dem Schrott-Handy auszukommen. "Wird Zeit für ein Neues. Manchmal wird der Akku bissel warm. Die Hand wird warm beim Telefonieren…", entgegnet er ganz locker.

Für Thomas' Umfeld ist es aber vermutlich gar nicht so schlimm, dass der Witzbold aktuell nicht so gut via Handy zu erreichen ist – weil er immer so viel redet, hat er beim FC Bayern den Spitznamen "Radio Müller". Und auch seine Frau Lisa (34) wird es wohl freuen: Sie postete im Sommer ein Foto, auf dem sie ihrem Liebsten den Mund mit Augenpads zugeklebt hatte. "Sie waren nicht nur für meine Augen superentspannend, sondern auch für meine Ohren" , scherzte sie dazu.

Instagram / leon_goretzka Thomas Müller im Dezember 2023

Instagram / leon_goretzka Thomas Müllers kaputtes Handy

Instagram / lisa.mueller.official Lisa und Thomas Müller im Urlaub

