Darum misstraute "Temptation Island"-Yannick seiner Mimi!

Er hatte vor dem TV-Experiment Zweifel! Bei Temptation Island V.I.P. stellten Yannick Syperek und Michelle Gwozdz (29) ihre Beziehung auf die Probe. Der einstige Bachelorette-Kandidat wollte sein Misstrauen gegenüber seiner Freundin verlieren, da diese ihm zuvor selten ihre Gefühle gestanden hatte. Beim finalen Lagerfeuer stand fest: Die beiden haben den Treuetest bestanden und verlassen die Villa gemeinsam. Doch warum hatte Yannick zuvor mit Misstrauen zu kämpfen?

"Ich glaube, wenn man Mimi so kennenlernt, merkt man ja, dass sie sehr kühl ist, was Gefühle ausdrücken betrifft", verrät der Hottie im Promiflash-Interview. Er selbst gehe das anders an: "Ich bin ein Freund von klaren Worten, deswegen war ich in der Vergangenheit von einigen Dingen verunsichert." Diese Zweifel habe ihm Mimi aber spätestens nach der Reality-TV-Show genommen.

Obwohl ihm "Temptation Island V.I.P." viele Erkenntnisse gebracht hat, würde er kein weiteres Mal an dem Format teilnehmen. "Also, ich möchte die Zeit, die Erfahrung und alles, was man so gelernt hat, auf gar keinen Fall missen. Das war schon schön", resümierte Yannick in seiner Instagram-Story. Dennoch musste er sich eingestehen, dass das nicht das Beste für ihn gewesen war: "Das war trotzdem nicht mein Format. Also ja, noch mal muss ich das nicht machen. Es ist schon sehr hart gewesen."

