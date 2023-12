Schlechtes Gedächtnis? Das Netz lacht über Tommy Lee Jones!

Selbst Stars haben mal Aussetzer. Im September erschien "Finestkind" erstmals in den deutschen Kinos. In dem Thriller werden die Halbbrüder Tom und Charlie – gespielt von Ben Foster (43) und Toby Wallace – in den Verbrechersumpf Bostons geführt. Der Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones (77) spielt Toms Vater Ray Eldridge. An eine bestimmte Szene kann sich der Schauspieler offenbar nicht auf Anhieb erinnern – weshalb sich Fans über Tommy Lee lustig machen.

Bei der Filmpremiere in Los Angeles sorgte der 77-Jährige für ein Missgeschick auf dem roten Teppich. Tommy Lee fragte seinen Co-Star Jenna Ortega (21), während sie zusammen für die Fotografen posierten: "Haben wir irgendwelche Szenen zusammen gedreht?" Woraufhin die Wednesday-Darstellerin eine klare Antwort abgab. "Ja, haben wir – eine", sagte sie und erklärte ihm, um welche Szene es sich handelt. Daraufhin brachen die beiden in lautem Gelächter aus.

Fans im Netz machten sich in den sozialen Medien über den unangenehmen Moment lustig. "Agent K hat sein Gedächtnis gelöscht", witzelte ein User auf X machte somit eine Anspielung auf den Filmklassiker Men in Black, in dem Tommy mitspielte. Ein zweiter schloss sich an: "Sie haben den Gedächtnisradierer bei ihm benutzt." Ein anderer zeigte etwas mehr Nachsicht mit dem Schauspieler: "Es klingt so, als wäre es nur eine Szene gewesen und sie musste es erklären. Also haben sie vielleicht nicht wirklich interagiert?"

Getty Images Tommy Lee Jones und Jenna Ortega im Dezember 2023

Getty Images Jenna Ortega im April 2023

Getty Images Tommy Lee Jones und Jenna Ortega im Dezember 2023

