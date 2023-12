Kühle Colleen: War "Bachelor in Paradise"-Amir verunsichert?

Wie geht Amir Hosseiny mit Colleen Schneiders Unsicherheit um? Der Influencer und die ehemalige The Mole-Kandidatin haben bei Bachelor in Paradise ein Auge aufeinander geworfen. Während Amir schon Feuer und Flamme ist, scheint es Colleen jedoch etwas ruhiger angehen lassen zu wollen. Sie genießt die Zeit mit ihm, sucht aber ständig nach Fehlern. Nachdem sie sich gegenseitig ihren Familienmitgliedern vorgestellt hatten, wirkte die Beauty ziemlich reserviert. Wie ist Amir damit umgegangen?

Im Interview mit Promiflash stellte der Hannoveraner klar, dass er Colleen nach dem Familientreffen nicht wirklich als kühl empfunden habe. "Colleen hat mir gegenüber deutlich gemacht, dass sie sich zu mir hingezogen fühlt, was für sie ungewöhnlich ist. Ihre Schwierigkeiten, über Gefühle zu sprechen, sehe ich als persönliche Blockade, aber ihre Handlungen zeigen, dass da etwas Besonderes zwischen uns ist", erklärte der TikToker. Für ihn hätte ihre Taten mehr Bedeutung als ihre Worte. Amir sei sich zudem ziemlich sicher, dass Colleen noch ein bisschen auftauen werde: "Es braucht einfach Zeit und ich versuche behutsam auf sie zuzugehen."

Auch wenn Colleen offenbar Schwierigkeiten hat, sich zu öffnen, habe Amir nie an ihren Absichten gezweifelt. "Sie hat mir gegenüber betont, dass sie sich zu mir hingezogen fühlt, was für sie nicht alltäglich ist. Ich verstehe, dass es für sie nicht einfach ist, über Gefühle zu sprechen", erzählte der einstige Take Me Out-Teilnehmer. Ihr häufiger Körperkontakt und die besonderen Momente stünden für sich.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Amir Hosseiny

Colleen und Amir, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Colleen Schneider, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

