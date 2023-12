"Temptation Island"-Spoiler: Sind Umut und Emma ein Paar?

Führt Umut Tekin (26) etwa schon eine neue Beziehung? Eigentlich wollte er bei Temptation Island V.I.P seiner Freundin Jana-Maria Herz (31) die Treue beweisen, doch das dürfte gewaltig in die Hose gegangen sein. Zwischen ihm und der Verführerin Emma Fernlund funkte es sofort. Aktuell ist noch unklar, wie es für das Liebesdreieck weitergeht. Es gibt jedoch Grund zur Annahme, dass der Ex-Bachelorette-Kandidat sich für seine Affäre entschieden hat: Umut wurde mit Emma gesichtet!

Am vergangenen Freitag wurden die beiden von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin in Elmshorn gesichtet. Umut und Emma schlendern gemeinsam durch die Straßen – und wirken dabei ganz wie ein Liebespaar. Wagen die beiden nach der Show also einen gemeinsamen Neuanfang?

Bereits in der letzten Folge fand Umut in einem Gespräch liebevolle Worte für Emma – und gestand sogar, Gefühle für sie entwickelt zu haben. Auch Emma hat sich bereits zu ihren Gefühlen für den Lockenkopf geäußert.

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige

Privat Emma Fernlund und Umut Tekin im Dezember 2023 in Elmshorn

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de