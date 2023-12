Dieser Star kehrt im großen "Masked Singer"-Finale zurück!

Er sorgt für die Überraschung schlechthin! In den vergangenen Wochen hatte The Masked Singer die Fans wieder ins Rätselfieber versetzt. Doch schon am kommenden Samstag endet die bereits neunte Staffel. Natürlich wird die beliebte Rateshow dabei ihre Zuschauer mit einem fulminanten Finale beglücken. Neben dem üblichen Rategast wird noch ein weiterer Star erscheinen – und dieser feiert sein Comeback. Luca Hänni (29) ist zu Gast im "The Masked Singer"-Finale!

"Als besonderes Geschenk kehrt der Schuhschnabel aka Vorjahresgewinner Luca Hänni auf die 'Masked Singer'-Bühne zurück. Wenn das keine tolle Überraschung ist, wissen wir es auch nicht", wird auf dem offiziellen Instagram-Account der Show im Netz verkündet. Er selbst wird dabei wohl am besten nachvollziehen können, wie sich die Finalisten fühlen müssen – im Frühjahr dieses Jahres konnte er die Trophäe mit nach Hause nehmen. Ob der Musiker dabei lediglich im Rateteam an der Seite von Ruth Moschner (47) und Rick Kavanian (52) Platz nehmen wird oder sogar selbst auf der Bühne performt, bleibt abzuwarten.

Wer am Ende den großen Sieg für sich verbucht, wird sich schon bald zeigen. Im Halbfinale konnten nach der Eisprinzessin zunächst auch der Troll und der Lulatsch die Zuschauer überzeugen und damit einen der begehrten Plätze im Finale ergattern. Auf den letzten Metern schaffte dann auch noch eine vierte Maske den Sprung ins große Finale – und zwar der Mustang.

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer"-Sieger

Getty Images Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Mustang bei "The Masked Singer"

