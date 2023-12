Nach Trennungsgerüchten: Mariah Carey strahlt beim Shoppen

Sie lässt sich nichts anmerken! Mariah Carey (54) und Bryan Tanaka (40) hatten sich im Jahr 2006 kennengelernt – damals hatte er sie als Tänzer auf ihrer Tournee begleitet. Rund zehn Jahre später wurde aus ihm und der Sängerin ein Paar. Seitdem begleitet ihr Liebster die Musikerin eigentlich auf all ihre Konzerte. Zuletzt war er jedoch nicht anwesend, weshalb über eine Trennung der beiden spekuliert wird. Kurz nachdem die Gerüchte aufkamen, wurde Mariah nun ohne Bryan beim Einkaufen gesichtet!

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist der Popstar beim vorweihnachtlichen Einkaufsbummel zu sehen. In einen Rock, kombiniert mit einem Top, eine dicke Winterjacke und Stiefel gekleidet und mit einer Sonnenbrille, strahlt Mariah in ihrem weißen Outfit bis über beide Ohren. Auf den Schnappschüssen macht die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin einen unbeschwerten und zufriedenen Eindruck. Von Trennungsschmerz auf den ersten Blick keine Spur.

Doch nicht nur auf ihrer Shoppingtour ist die "Queen of Christmas" alleine unterwegs: Auch das diesjährige Weihnachtsfest soll sie angeblich ohne ihren langjährigen Partner verbringen. Traditionell feiert sie Weihnachten in Aspen – doch wie ein Insider gegenüber People berichtet, soll Bryan dieses Jahr wohl zum ersten Mal seit sechs Jahren nicht mitkommen.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

Anzeige

Instagram / bryantanaka Bryan Tanaka und Mariah Carey

Anzeige

Instagram / bryantanaka Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de