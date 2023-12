Nazan Eckes verrät: So trainiert sie ihren muskulösen Body!

Nazan Eckes (47) kann sich sehen lassen! Über 20 Jahre lang moderierte die TV-Bekanntheit zahlreiche RTL-Shows, bis sie im vergangenen Jahr plötzlich die Zusammenarbeit mit dem Sender beendete. Und nicht nur das: Sie trennte sich auch von ihrem Mann Julian. Viel Veränderung und Trubel im Leben der zweifachen Mama. Worauf sie aber trotzdem stets viel Wert legt, ist Sport – was auch ihr Sixpack beweist. Wie genau sich Nazan fit hält, verrät sie jetzt!

"Ich laufe seit über 20 Jahren regelmäßig. Meistens zwei bis drei Mal die Woche", verrät die 47-Jährige gegenüber Bild. Vor rund sechs Monaten habe sie aber eine neue Sportart für sich entdeckt: Crossfit. Seit einem halben Jahr habe ich außerdem Crossfit. Die verschiedenen Kraft- und Fitnessübungen machen Nazan viel Spaß: "Ich bin sonst kein großer Fan von Gruppensport, laufe lieber alleine vor mich hin und höre dabei meine Musik, aber ich muss sagen, Crossfit hat es mir wirklich angetan. Ich liebe es."

An den kommenden Weihnachtsfeiertagen will die Moderatorin aber ihre Beine hochlegen. "Ich freue mich unfassbar darauf, zu Hause zu sein, den Kamin anzuschmeißen, Maronen zu essen und Rotwein zu trinken", gab sie kürzlich im Interview mit Promiflash preis. Sie freue sich, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und wolle deshalb auch weniger am Handy sein.

Getty Images Nazan Eckes im Oktober 2023

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes, Moderatorin

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

