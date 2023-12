Bachelor-Girl Kimberley Schulz ist in Til-Schweiger-Film!

Vom TV-Bildschirm zur Kinoleinwand! 2019 hatte Kimberley Schulz die große Liebe im Fernsehen gesucht – jedoch ohne Erfolg. In der vierten Sendung von Der Bachelor musste die Kommunikationsdesignerin die Staffel von Andrej Mangold (36) frühzeitig verlassen. Doch die Kameras um sie herum scheinen der Hamburgerin gefallen zu haben. Jetzt ist sie in Til Schweigers (60) neuem Film zu sehen. Im Promiflash-Interview gibt Kimberley einen Einblick hinter die Kulissen!

Mit ihrer Nebenrolle in Tils Kinofilm gibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr Debüt in der Filmbranche. "Diese Besetzung in 'Das Beste kommt noch!' ist tatsächlich meine erste, für mich sehr große, Rolle auf der Leinwand nach meinen Teilnahmen an den Reality-TV-Shows, über die ich mich heute noch wie verrückt freue", verrät die Datingshow-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Es sei die perfekte erste Rolle für sie gewesen. "Ich glaube, besser hätte es nicht sein können", schwärmt die Schauspielerin.

Wie war es am Set? Regisseur Til Schweiger hatte sich in der Vergangenheit schwerwiegenden Anschuldigungen stellen müssen. Der Filmstar soll bei einem Dreh gewalttätig geworden sein. Newcomerin Kimberley kann hingegen nur Gutes berichten. Das Team sei großartig gewesen. "Die Vibes am Set liebe ich – das war schon bei den Produktionen für die Reality-TV-Shows so und hier auch wieder", erzählt sie begeistert.

Instagram / kimberleyschulz Kimberley Schulz, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / kimberleyschulz Kimberley Schulz, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Getty Images Til Schweiger bei der Premiere von "Lieber Kurt"

