Ganz lässig: Ashley Benson zeigt ihren Babybauch beim Dinner

So langsam kann sie ihr Bäuchlein nicht mehr verstecken! Ashley Benson (34) und Brandon Davis hatten ihre Beziehung im März dieses Jahres offiziell gemacht. Vier Monate danach hielt der Unternehmer um die Hand seiner Liebsten an, eine heimliche Trauung soll vergangenen Monat stattgefunden haben. Momentan erwarten die beiden auch ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wie rund ihr Babybauch schon ist, präsentiert Ashley nun bei einem legeren Dinner mit ihrem Brandon!

Am Mittwoch wurden die 34-Jährige und ihr Partner in dem edlen Sushi-Restaurant Matsuhisa in Beverly Hills gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, machen die werdenden Eltern einen zufriedenen und total entspannten Eindruck: Ashley trug einen knallroten Trainingsanzug, der aus einem weiten Hoodie und einer lockeren Hose bestand. Darunter lässt sich aber trotzdem gut ihr Babybauch erkennen, der sich schon ziemlich wölbt! Brandon war ebenso gemütlich unterwegs, in einer dunklen Jeans und einem Kapuzenpulli.

Bisher hat sich Ashley selbst noch nicht zu ihrer Schwangerschaft geäußert – ihre Freundin Selena Gomez (31) aber schon. "Mein Engel erwartet einen Engel. Herzlichen Glückwunsch, Ashley", hatte sie vor Kurzem in ihrer Instagram-Story zu einem Foto der beiden geschrieben.

Anzeige

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Anzeige

ActionPress Ashley Benson und Brandon Davis

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Ashley Benson, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de