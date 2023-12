Ist Mariah Careys Beziehung aus diesen Gründen gescheitert?

Pech in der Liebe? Ganze zehn Jahre lang hatten Mariah Carey (54) und ihr Background-Tänzer Bryan Tanaka (40) eine rein geschäftliche Beziehung gepflegt. Dann funkte es im Jahr 2016 wohl plötzlich zwischen den beiden – kurz nachdem Mariahs Verlobung mit dem australischen Milliardär James Packer (56) platzte. Nun soll es jedoch auch zwischen ihr und Bryan aus sein. Was sind die Gründe für Mariahs Liebespleite?

Mariahs große Berühmtheit und die Tatsache, dass sie seine Chefin ist, sollen die Beziehung laut Mirror belastet haben. Auch Bryans angebliche Eifersucht habe für Probleme gesorgt. In der siebenjährigen Beziehung kam es so zu der einen oder anderen kurzfristigen Trennung. Der Liebe das Genick gebrochen habe Gerüchten zufolge allerdings der Kinderwunsch des Tänzers. "Er möchte eine Familie gründen. An diesem Punkt ist sie aber nicht", will ein Insider wissen.

Die Sängerin hat schließlich bereits zwei Kinder aus ihrer Ehe mit Nick Cannon (43). Die Zwillinge Moroccan (12) und Monroe (12) kommen wohl ganz nach ihrer berühmten Mutter – im vergangenen Monat stand Tochter Monroe sogar mit Mariah Hand in Hand auf der Bühne!

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de