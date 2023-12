Nur Privatjet: Taylor Swift ist größte Promi-Unweltsünderin!

Taylor Swift (34) scheint keinen großen Wert auf das Klima zu legen. Die Sängerin gehört aktuell wohl zu den erfolgreichsten ihrer Branche. Besonders viele Schlagzeilen macht sie aber mit ihrer noch jungen Liebe zu Footballstar Travis Kelce (34). Während die Swifties es feiern, wie sehr der Popstar den Kansas-City-Chiefs-Spieler unterstützt, sind die Footballfans eher genervt. Und Taylors regelmäßige Reisen zu Travis' Spielen scheinen noch ganz andere verheerende Folgen zu haben.

Denn Taylor soll in diesem Jahr mehr Meilen im Privatjet gesammelt haben als alle anderen Promis. Laut einer Studie der Marketingagentur Yard ergeben ihr Pendeln zwischen New York und Kansas City sowie die Flüge, die sie während ihrer Tour zu Travis' Spielen unternimmt, rund 138 Tonnen CO₂-Emissionen. Anhand des Accounts "Taylor Swift Jet's" können die Strecken, die sie zurücklegt, genau verfolgt werden. Um das auszugleichen, müsste sie rund 2.282 Bäume pflanzen. Den undankbaren Titel als größte Promi-Umweltsünderin verteidigt Taylor, denn sie trug ihn bereits im vergangenen Jahr.

Und was sagt Taylor selbst zu ihrem neuen Titel? Ein Sprecher der 34-Jährigen gibt gegenüber Entertainment Tonight ein Statement ab und nimmt sie dabei in Schutz. "Taylors Jet wird regelmäßig an andere Personen ausgeliehen. Die meisten oder alle dieser Reisen ihr zuzuschreiben, ist schlichtweg falsch", ärgert sich der Vertreter.

Travis Kelce und Taylor Swift

Taylor Swift, 2023

Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

