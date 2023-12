Fans empört: "Let's Dance"-Sieger-Reaktion war nicht echt!

Das bekommt den Zuschauern gar nicht! Am Freitag flimmerte das Let's Dance-Weihnachtsspecial über die Bildschirme und versetzte alle Fans in besinnliche Stimmung. Die amtierenden Dancing-Stars Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) konnten nicht nur die Jury mit ihren Performances überzeugen, sondern auch die Fans und holten den Sieg. Im Gegensatz zu den Livesendungen wurde das Special aber bereits im Sommer aufgezeichnet – und damit auch die Verkündung der Sieger. Dass jedes Tanzpaar diesen Moment abfilmen musste, feiern die Fans gar nicht!

"Dass die Show schon im Juni aufgezeichnet wurde, mit sechs verschiedenen Enden, hat mir irgendwie den Spaß daran genommen" und "Die Vorstellung, dass alle Paare so tun mussten, als hätten sie gewonnen, damit ihr das passende Ende reinschneiden könnt, fühlt sich nicht richtig an", kommentieren die Nutzer auf Instagram missgelaunt. Insbesondere, dass Anna und Valentin den Moment der Siegerverkündung nur "gespielt" haben, gefällt den Fans nicht. Ein anderer Zuschauer nimmt es jedoch mit Humor: "Es ist so viel lustiger, wenn man sich klarmacht, dass alle bei der Verkündung jubeln und es scheißegal ist, weil die vorher schon fünf Mal gejubelt haben."

Renata Lusin (36) verriet, dass das Weihnachtsspecial bereits im Sommer aufgezeichnet worden war, weshalb weder sie noch Isabel Edvardsson (41) mit einem Babybauch zu sehen waren. "Ich musste erst mal eine Runde heulen vor Freude, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich wieder mit Moritz Hans (27) tanzen darf", erklärte die werdende Mama. Das sei im Juni gewesen.

RTL / Stefan Gregorowius Rebecca Mir und Massimo Sinató beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Moritz Hans beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

