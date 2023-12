Taylor Swift auf Stadionbildschirm: So reagierte ihr Travis!

Alle Augen waren auf sie gerichtet! Travis Kelce (34) neue Freundin Taylor Swift (34) feuert den Footballer so oft es geht von der Zuschauertribüne an. Bei dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots rückte der Popstar sogar mit seinem Vater Scott Swift an. Das Jumbotron zeigte das Fan-Duo, wie sie mit voller Begeisterung das siegreiche Spiel bejubelten. So reagierte Travis auf die Stadion-Aufnahme!

In seinem Podcast "New Heights" offenbart der Profi-Sportler, dass nicht nur viele Gäste des Gillette-Stadions außer sich vor Freude waren, sondern auch er sei entzückt von den Bildern gewesen. "Ich habe versucht, cool zu bleiben. Ich habe gesagt: 'Zeig nicht deine Karten'", verrät der US-Amerikaner. Travis wendet sich aber auch an die wenigen, die Taylor ausbuhten, und nimmt seine Liebste in Schutz.

Die "Love Story"-Interpretin lässt sich von den negativen Reaktionen wohl nicht beeindrucken und unterstützt ihren Partner mit vollem Einsatz. Auch ihre engsten Freundinnen scheint die Sängerin mit dem Fanfieber angesteckt zu haben – so war am Sonntag ihre ganze Crew mit von der Partie.

Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Taylor Swift, 2023

Taylor Swift, Brittany Mahomes, Ashley Avignone, Alana Haim, und Scott Kingsley Swift

