"Temptation Island"-Umut hatte "starke Gefühle" für Emma

Er spricht Klartext! Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Jana-Maria Herz (31) nahm Umut Tekin (26) an der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel teil. Doch Umut konnte der Versuchung nicht widerstehen: Von Anfang an verstand er sich besonders gut mit der Verführerin Emma Fernlund, bei einem Date kam es zwischen den beiden schließlich zum Sex. Mittlerweile bereut er allerdings den Betrug vor laufender Kamera. Promiflash hat daher nachgehakt: Was empfand Umut wirklich für Emma?

Im Interview mit Promiflash macht der Realitystar deutlich, wie wichtig ihm Emma war – das habe er beim allerletzten Date von "Temptation Island V.I.P." gemerkt: "Das Date mit Emma war sehr schön und hat mich vergessen lassen, in welcher Situation ich grade bin. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gefühle zu Emma sehr stark." An seine Freundin habe er zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht, wie Umut ebenfalls zugibt.

Während der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seinen Seitensprung gerne rückgängig machen würde, bereut Emma den Sex nicht. "Da dies meine Aufgabe war und der Inhalt des Formates ist, zu schauen, ob die Vergebenen treu bleiben können, bereue ich es nicht", verriet die 22-Jährige bereits gegenüber Promiflash. Sie wollte Umut zu diesem Zeitpunkt näher kennenlernen, weswegen es für sie die richtige Entscheidung war, mit dem Vergebenen zu schlafen.

