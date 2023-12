So fühlt "Temptation Island V.I.P."-Jana-Maria für Calvin!

Neues Glück in Sicht? Jana-Maria Herz (31) wollte bei Temptation Island V.I.P. die Treue von Umut Tekin (26) testen – ohne Erfolg. Der Realitystar betrog seine Ex vor laufenden Kameras mit Verführerin Emma Fernlund. Für die Bachelor in Paradise-Kandidatin waren die Bilder ein Schlag ins Gesicht. Doch mit Single Calvin hat sie in der Show eine starke Schulter gefunden. Gegenüber Promiflash verrät Jana-Maria nun, was sie für ihn empfindet!

Bereits in den ersten Folgen der Staffel fand die TV-Bekanntheit in Calvin ihre Bezugsperson in der Villa, doch zu mehr kam es wohl nicht. "Calvin ist mir richtig ans Herz gewachsen und hätte ich ihn in einem anderen Moment kennengelernt, würde vielleicht etwas anderes passieren", offenbart Jana-Maria im Promiflash-Interview. Auch den Abend vor dem finalen Lagerfeuer verbrachten der Verführer und die Vergebene unter einem leuchtenden Sternenhimmel zusammen. "Ich hab das Date wirklich sehr genossen und dass er mir einen Stern geschenkt hat, war so romantisch und süß von ihm", schwärmt sie.

Während Jana-Maria das Kennenlernen neuer Männer wohl erst mal langsam angeht, soll Umut seine Liebschaft Emma weiterhin treffen. Gemeinsam wurden sie vor Kurzem von einer Promiflash-Leserin auf den Straßen von Elmshorn entdeckt.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin 2022

Privat Umut Tekin und Emma Fernlund im Dezember 2023 in Elmshorn

