Christine Brown packt über das Sexleben mit Ex Kody aus!

Sie packt schlüpfrige Details aus! Christine Brown (51) wurde bekannt als eine der vier Ehefrauen von Kody Brown (54). Die Serie "Sister Wives" dokumentiert seit Jahren das Leben der polyamoren Familie. Im November 2021 zerbrach jedoch die Beziehung der sechsfachen Mutter und des TV-Stars. Und obwohl die Blondine inzwischen neu verliebt ist, schießt sie des Öfteren gegen ihren Ex! Nun plaudert Christine aus dem Nähkästchen und gibt intime Einblicke!

In dem Podcast "Juicy Scoop" offenbart die Reality-TV-Bekanntheit, wie oft sie mit Cody vor der Trennung Sex hatte: "Es war ungefähr fünfmal in einem Jahr". Des Weiteren fehlte es in der Beziehung an Vertrautheit: "Es gibt Sex und es gibt Intimität. Was wir nicht hatten, war Intimität. Die Intimität selbst war schon seit Jahren weg." Nachdem ihr Ex ihr mitgeteilt habe, dass sie nun keinen Sex mehr haben würden, habe Christine Kody aus ihrem Bett verbannt.

Die Influencerin schwebt derzeit auf Wolke sieben: Am 7. Oktober gab Christine ihrem neuen Partner David das Jawort. Die beiden heirateten vor mehr als 300 Gästen in Utah. "Das ist alles, was ich mir je erträumt habe. Ich darf zu David vor den Traualtar treten und er sieht mich einfach so an, wie er es tut – ein Traum wird wahr", schwärmte Christine im People-Interview.

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, "Sister Wives"-Bekanntheit

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023

