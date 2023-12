Golden Bachelor Gerry und Theresa hatten eine Probe-Hochzeit

Gerry Turner und Theresa Nist haben schon mal geübt. Der Senior-Rosenkavalier und die 70-Jährige haben sich bei The Golden Bachelor nicht nur kennengelernt, sondern verliebten sich auch ineinander. Im Finale der Show verlobten sie sich sogar. Die Hochzeit soll schon am 4. Januar stattfinden, und zwar ganz groß im TV. Doch eine kleine Zeremonie gab es bereits jetzt – zumindest probeweise.

In einer neuen Folge der TV-Show "Live with Kelly and Mark" erzählte die Moderatorin Kelly, dass ihr Ehemann ein ordinierter Pfarrer sei und die beiden an Ort und Stelle trauen könne. Dann fing im Hintergrund an, der "Hochzeitsmarsch" von Felix Mendelssohn Bartholdy zu laufen. Mark holte Ringe hervor und fragte: "Theresa, hast du vor, Gerry in Krankheit und Gesundheit zu lieben und zu ehren?" Sie stimmte dem zu, ebenso wie ihr Partner, dem die gleiche Frage gestellt wurde. Mark scherzte anschließend, dass das Ganze aber nur eine Probe sei.

Hinter den Kulissen soll es zwischen Theresa und Gerry noch einige Sachen zu klären geben. Sie wolle einen Ehevertrag, er aber nicht. "Er ist beleidigt, dass sie ihm nicht traut. Sie streiten sich jetzt die ganze Zeit – es sei denn, die Kameras sind an", hatte ein Insider gegenüber The National Enquirer verraten.

Instagram / theresa_nist Gerry Turner und Theresa Nist

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

