Neue Fotos: So familiär feierte Madonna dieses Weihnachten

Sie scheint die Feiertage richtig genossen zu haben! Seit Oktober tourt Madonna (65) mit ihrer "Celebration"-Tour durch die Welt. Über die Feiertage gönnt sich die Sängerin nun aber eine kleine Auszeit. Weihnachten nutzte die "Like a Prayer"-Interpretin, um mit ihrer Familie ein paar gemütliche Tage zu Hause zu verbringen. Nun teilt Madonna mit ihren Fans einige Aufnahmen von ihrem Weihnachtsfest!

Auf Instagram postet Madonna einige Fotos, die sie und ihre Kinder zeigen. In einem knappen schwarzen Spitzenkleid posiert die "Hung Up"-Interpretin mit ihren sechs Kindern Lourdes (27), Rocco (23), David (18), Mercy (17), Estere (11) und Stella (11) im festlich geschmückten Wohnzimmer. Weitere Bilder zeigen, wie ihre Töchter in einem Stall Karotten an Pferde verfüttern. "Weihnachtsmann-Babys", kommentiert die Musikerin die Schnappschüsse.

Die Fans sind von den Fotos begeistert. "Was für eine wunderschöne Familie! Fröhliche Weihnachten, meine Lieben" oder "Wie toll! Ich hoffe, ihr hattet alle ein frohes Weihnachten!" sind nur zwei von unzähligen Kommentaren unter Madonnas Beitrag.

Madonna, Sängerin

Madonna, Sängerin

Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

