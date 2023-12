Ohne Bruce Willis: Demi Moore teilt süße Weihnachtsfotos

Demi Moore (61) gibt Einblicke in ihr Weihnachtsfest! Bruce Willis (68) und die Schauspielerin waren in den 90er-Jahren ein glückliches Paar, das sich eine große Familie aufgebaut hatte. Vor ihrer Scheidung bekamen die Hollywood-Stars in ihren zwölf gemeinsamen Ehejahren drei Töchter. Mittlerweile ist der Filmstar mit Emma Heming (45) zusammen. An Feiertagen versammelt sich jedoch immer die ganze Familie, um Zeit miteinander zu verbringen. Nun teilt Demi Fotos ihrer Weihnachtstage – jedoch fehlt einer.

Auf Instagram teilt die 61-Jährige ein paar Schnappschüsse der vergangenen Festtage. Auf einem trägt die gesamte Patchwork-Familie rosafarbene Overalls und macht es sich auf einem riesigen Sofa gemütlich. Darauf zu sehen sind unter anderem Rumer (35) und Scout LaRue Willis (32). Doch eine Person fehlt: Bruce! Das fällt sogar den Fans auf. Eine Person kommentiert: "Schönes Familienweihnachten! Aber wo ist Bruce?"

Da der "Stirb langsam"-Star an Demenz leidet, waren die Feiertage für seine Frau Emma besonders schmerzhaft und tränenreich. "Feiertage sind hart. Jahrestage sind schwer", beklagte die 45-Jährige auf Instagram in einem Video. Besonders ihre Community helfe der Beauty durch die schwere Zeit, in der sie bereits einige Tränen vergoss. "Bruce nennt es den 'inneren Kreis' [...] Ich habe das Glück, einen inneren Kreis von Menschen zu haben, die keine Lösung anbieten, sondern einfach nur zuhören können. Das hilft ungemein", schrieb sie überwältigt zu dem Clip.

Anzeige

Getty Images Demi Moore im März 2023

Anzeige

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Bruce und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de