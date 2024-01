Muskeln durch Bauchstraffung? Kyle Richards spricht Klartext

Kyle Richards ist in Topform! Die Real Housewives of Beverly Hills-Protagonistin ist aktuell eifrig am Trainieren. Die vielen Work-outs scheinen sich auszuzahlen – der TV-Star gibt an, sich körperlich derzeit in der "besten Form" seines Lebens zu befinden. Doch kommen die Muskeln wirklich nur durch ein hartes Training? Kyle räumt nun mit den Gerüchten auf, dass sie eine Bauchstraffung hat machen lassen!

"Als ich meine Brustverkleinerung hatte, wollte ich mir den Bauch straffen lassen, aber der Arzt lehnte ab und sagte, wir würden [später] darüber reden", erklärt Kyle im Interview mit Us Weekly. Um trotzdem definierte Bauchmuskeln zu bekommen, habe die 54-Jährige angefangen, ihre Körpermitte gezielt zu trainieren. "Ich habe angefangen, 10 Minuten Bauchmuskeltraining auf dem Peloton zu machen, dann jeden Tag 15 Minuten", berichtet sie.

Während sich Kyle derzeit auf ihre körperliche Gesundheit konzentriert, soll ihr Ex Mauricio Umansky wieder frisch verliebt sein. Angeblich bändelt der Unternehmer mit der Influencerin Alexandria Wolfe an. Erst kürzlich wurden die beiden bei einem Dinner gesichtet.

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Kyle Richards, TV-Bekanntheit

Backgrid Mauricio Umansky und Alexandria Wolfe im Dezember 2023 in Aspen

