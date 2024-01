Nach Scheidungsnews: Bryan Abasolo meldet sich erstmals

Er bricht sein Schweigen. Am Set der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette hatten sich Rachel Lindsay (38) und Bryan Abasolo 2017 kennen und lieben gelernt. Noch im großen Finale verlobten sich die beiden vor laufenden Kameras, zwei Jahre später läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Doch ihr Liebesglück sollte nicht für immer halten: Rachel und Bryan lassen sich scheiden. Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe seines Ehe-Aus meldet sich Bryan erstmals bei seinen Fans!

In einem Statement auf seinem Instagram-Account findet der 43-Jährige nun ehrliche Worte. "Nach mehr als vier Jahren Ehe haben Rachel und ich die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen und neu anzufangen. Meine Eltern sind schon ewig verheiratet und ich bin ein Familienmensch, aber manchmal bedeutet die Liebe zu sich selbst und zu seinem Partner, dass man loslassen muss", so Bryan. Er bittet seine Fans um "Freiraum", während er und seine Ex "ihre nächsten Schritte herausfinden".

Rachel selbst äußerte sich bis dato noch nicht zu den Scheidungsnews, allerdings teilte sie noch am Montag mehrere kryptische Stories auf der Social-Media-Plattform. So postete sie ein Selfie von einem Work-out und schrieb dazu: "Alles aus dem Jahr 2023 herausschwitzen". Ist das etwa Rachels Weg, um öffentlich mit der Scheidung umzugehen?

Anzeige

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de