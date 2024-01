In diesem Luxushotel soll Kanye West jetzt unerwünscht sein!

Ob das dort sein letzter Aufenthalt war? Kanye West (46) ist bekannt für seine Hits – er sorgte in den vergangenen Monaten aber auch mit zahlreichen Negativschlagzeilen für Aufsehen. Nach antisemitischen Äußerungen verscherzte es sich der Rapper nun mit den Mitarbeitern eines luxuriösen Hotels in Miami, in dem er zu Gast war – jetzt soll Kanye dort nicht mehr erwünscht sein!

Laut Page Six hat der "Good Morning"-Interpret mehrere Wochen im Four Seasons at the Surf Club Resort verbracht, mittlerweile sei er allerdings abgereist. Während seines Aufenthalts sollen insbesondere die Sicherheitsmitarbeiter die Nase von ihm voll gehabt haben. Sein großes Gefolge und das kontroverse Verhalten von Kim Kardashians (43) Ex sollen eine Tortur gewesen sein.

Wird es seiner Ehefrau auch langsam zu viel? Bianca Censori stand bisher immer hinter ihm. Doch nachdem sich Kanye in seinem neuen Song "Vultures" erneut antisemitisch geäußert hat, habe sie ihn zu einer Entschuldigung aufgefordert, berichtet Daily Mail. Sie habe selbst viele jüdische Freunde und solch ein Verhalten akzeptiere sie nicht.

Anzeige

Getty Images Kanye West auf der Met-Gala

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de