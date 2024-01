Dieses "Are You The One?"-Liebesdreieck nervt die Zuschauer

Are You The One? erfreut sich eigentlich größter Beliebtheit. In der Datingshow versuchen rund 20 Singles ihr Perfect Match zu finden. Doch dieses Jahr ist anscheinend der Wurm drin: Folge für Folge beschweren sich die Zuschauer im Netz über die Flirt-Eskapaden – oder deren Mangel. Für viele steht nun fest: Von dieser komplizierten Romanze haben die Fans der Show endgültig genug!

"Hoffentlich findet Jana ihr Perfect Match und geht endlich aus der Villa raus", schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer findet: "Trio (Sidar, Ryan, Jana) = lahmste Story 2023/24 im Trashuniversum!" Ein Zuschauer denkt schon weiter und befürchtet, dass ihn die Story der drei Singles auch ins nächste Reality-Format verfolgen wird. "An die Caster von Ex on the Beach: Bitte tut uns allen den Gefallen und lasst die Dreieckleute Jana, Sidar und Ryan aus der nächsten Staffel raus", kommentiert er und fügt hinzu: "Immer nur dasselbe und null unterhaltsam..."

Grund für den Unmut ist wohl die Unentschlossenheit von Kandidatin Jana. Die Blondine bandelte zunächst mit Sidar an, konnte dann aber nicht die Finger von Ryan lassen – und sitzt nun mehr oder weniger zwischen den Stühlen. Dass sie zweigleisig fährt, sorgte zuvor bereits für ordentlich Kritik.

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

RTL / Frank Beer Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

