Podcast-Lästerei: Jana-Maria reagiert auf Emma und Ex Umut

Das lässt sie nicht einfach so auf sich sitzen! Für Jana-Maria Herz (31) endete die aktuelle Temptation Island V.I.P.-Staffel in einer großen Enttäuschung: Ihr Freund Umut Tekin (26) hatte sie vor laufender Kamera mit der Verführerin Emma Fernlund betrogen. Nach dem Beziehungsexperiment machten die beiden dann sogar ihre Liebe öffentlich. Bislang hielt sich die einstige Bachelor-Kandidatin mit Kommentaren zurück – nun ist damit offenbar Schluss!

In einer aktuellen "Aftershow – der Reality TV Podcast"-Folge lassen Umut und Emma ihre gemeinsame Zeit auf der Insel der Verführung noch einmal Revue passieren. Dabei verrät die Blondine, dass sie das Experiment an Jana-Marias Stelle abgebrochen hätte: "Ich hätte anders gehandelt – viel impulsiver, viel emotionaler. Das ist ja eine psychische Folter." In ihrem Liebsten lösen diese klaren Worte pure Begeisterung aus: "Das ist genau die Frau, die ich mir an meiner Seite vorstellen kann."

Gefallen lässt sich Jana-Maria diese heftigen Unterstellungen allerdings nicht. Auf der offiziellen Instagram-Seite von RTL+ schaltet sich die Beauty in der Kommentarspalte ein – und macht ihrem Ärger Luft. "Ach, ich war nicht emotional? Und wollte auch nicht abbrechen?", schreibt sie dort entsetzt und fängt an, gegen das frisch gebackene Paar zu schießen: "Schaut euch doch noch mal die Folgen an. Aber viel Glück euch."

Temptation Island V.I.P., RTL Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im Dezember 2023

