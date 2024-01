Rachel Lindsay hat mit der Scheidung von Bryan zu kämpfen

Sie gibt ihr Bestes, um über den Herzschmerz hinwegzukommen. Rachel Lindsay (38) hatte 2017 als US-amerikanische Bachelorette die große Liebe im TV gefunden: Ihr Auserwählter Bryan Abasolo und sie gaben sich 2019 das Jawort. Vor wenigen Tagen folgten dann nicht so erfreuliche Neuigkeiten – Bryan reichte die Scheidung von seiner Frau ein. Ein Insider verrät jetzt, wie Rachel mit der Trennung umgeht.

"Sie kommt damit Schritt für Schritt klar", erklärte ihr Freund Justin Sylvester in der Talkshow "Today With Hoda & Jenna". Sie stünden in regelmäßigem Kontakt, daher könne er sagen: "Sie versucht nur, die Scherben aufzusammeln. Sie ist im Überlebensmodus." Sylvester erklärte, dass Rachel die Wahrung ihrer Privatsphäre sehr wichtig sei – es sei daher keine Überraschung gewesen, dass Bryan derjenige war, der die Scheidung publik machte.

Aus den Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass Bryan als Trennungsdatum den 31. Dezember 2023 angegeben habe. Als Trennungsgrund gab der Chiropraktiker "unüberbrückbare Differenzen" an und fordert Ehegattenunterhalt. Mehr wollte er dazu allerdings nicht sagen.

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

