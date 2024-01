Jana Ina Zarrella vergleicht Giovanni mit George Clooney

Jana Ina Zarrella (47) sieht ihren Mann mit besonderen Augen. Die Moderatorin ist seit fast 20 Jahren mit Giovanni Zarrella (45) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und führt ein glückliches Ehe- und Familienleben. Das stellen der The Voice of Germany-Juror und seine Gattin stets auf dem Red Carpet und Co. unter Beweis. Wie Jana jetzt verrät, erinnere sie Giovanni an einen ganz bestimmten Hollywoodstar...

Denn die 47-Jährige sehe da eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mann von Amal Clooney (45). Im Interview mit Gala erklärte Jana, dass ihr bei einer von Giovannis Bühnenshow Folgendes aufgefallen sei: "Mein Gott, ist der Typ noch hübscher geworden? Er hat den George-Clooney (62)-Effekt. Während sich andere Männer mit der Zeit gehen lassen, wird meiner immer heißer." Nach all den Jahren fühle sich die Beauty "wie frisch verliebt".

Ein Leben ohne ihren Ehemann kann sich Jana nicht ausmalen. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne diesen Italiener an meiner Seite ist – das geht gar nicht", erklärte sie ihrem Schwager Stefano Zarrella (33) beim Backen mit nutella. Mit ihm habe sie den Partner fürs Leben gefunden, den sie sich immer gewünscht hat.

Getty Images George Clooney im Mai 2023 in Düsseldorf

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella beim Bambi, November 2023

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella bei der Fashion Week in Berlin

