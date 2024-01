Performt Ryan Gosling etwa "I'm Just Ken" bei den Oscars?

Wird er hier bald auftreten? Ryan Gosling (43) spielte die Rolle des Ken an der Seite von Margot Robbie (33) in dem Kinoerfolg Barbie. Dabei begeisterte eine Szene die Fans besonders: Die Gesangseinlage des Schauspielers! Der US-Amerikaner performte nämlich in dem Film einen Song, der sogar eine Auszeichnung bekommen könne. Ryan plaudert aus, ob er "I'm Just Ken" bei den Oscars 2024 singt!

Gegenüber W Magazine verrät der Filmstar, wie es um den möglichen Auftritt steht. "Ich bin nicht eingeladen worden. Und ich habe bisher nicht darüber nachgedacht, aber nun ist es alles, woran ich denke!", erklärt er und fügt witzelnd hinzu: "Wird man für das Singen bei der Oscarverleihung bezahlt? Muss man selbst fahren? Was für eine Summe ist damit verbunden? Man wird doch wenigstens abgeholt, oder?"

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Ryan sogar in Zusammenarbeit mit Mark Ronson (48) drei neue Versionen des Songs im Album "Ken The EP". Außerdem stand er für ein Musikvideo vor der Kamera, in dem er den Hit performt. In diesem ist der Ken-Darsteller von funkelnden Weihnachtslichtern umgeben, während er sein musikalisches Talent beweist.

Getty Images Margot Robbie und Ryan Gosling im Juli 2023

CapitalPictures Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

