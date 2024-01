Ungeschminkt? Fans empört über Victoria Beckhams Hautpflege!

Das gefällt ihren Fans gar nicht! Das ehemalige Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (49) ist nicht nur musikalisch begabt, sondern baute sich ebenfalls ein festes Standbein in der Modebranche auf. Dabei veröffentlicht die Ehefrau von David Beckham (48) vermehrt Beiträge rund um Beauty und Fashion auf den sozialen Medien. Jetzt verärgert dies ihre Fans – Victorias Skincare-Routine bekommt Spott im Netz!

Auf Instagram postet die Designerin nämlich ein Beauty-Video. "Ich bin hier in New York und habe gerade mein Gesicht gereinigt. Ich trage kein Make-up und werde euch zeigen, was ich jeden Tag mache, was zu meiner Hautpflege gehört", äußert sich Victoria. Ihre Viewer sind davon nicht begeistert. "Kein Make-up außer Concealer! Du bist wunderschön, ich will nicht haten, aber bitte sag den Leuten nicht, dass du keine Schminke trägst!", beschwert sich ein Fan und es hangelt weitere negative Kommentare: "Ein magisches Serum und keine Falten mit 50? Wir alle wissen, was du eigentlich mit deinem Gesicht gemacht hast!"

Dass die Beauty es bereits in der Vergangenheit nicht immer leicht hatte, teilte sie erst kürzlich auf Social Media. "Als ich aufwuchs, wurde ich in der Schule oft gemobbt", öffnete sich Victoria. Daher wolle sie nun ihre Tochter dazu erziehen, stets freundlich zu anderen zu sein. "Ich bin so stolz darauf, eine starke und fürsorgliche Tochter aufzuziehen", schwärmte die Mutter.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, Weihnachten 2023

TikTok / victoriabeckham Victoria Beckham bei ihrer Schminkroutine

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

