Ist "Good Luck Guys"-Aurelia im Liebesdreieck gefangen?

Kann sie sich nicht entscheiden? Aurelia Lamprecht und Yasin Mohamed (32) hatten vor ihrer Teilnahme am Survival-Format Good Luck Guys miteinander angebandelt. Doch der Münchner hinterging die Brünette. Während ihrer Zeit am Lost Beach verguckte sich die einstige Love Island-Teilnehmerin in ihren Teampartner Michael Schüler (26) – was ihrem Ex jedoch übel aufstieß. Doch hat Aurelia wirklich schon komplett mit Yasin abgeschlossen?

Nachdem sie und der Kicker für den Exit nominiert wurden, möchte die TV-Bekanntheit alleine sein und schickt Micha weg. Als sie in Tränen ausbricht, ist Yasin sofort zur Stelle, schließt sie in die Arme und tröstet seine Verflossene. "In dem Moment habe ich gemerkt, dass er, wenn es darauf ankommt, trotzdem da ist", erklärt Aurelia. Die Angelegenheit bleibt auch bei den anderen Inselbewohnern nicht unbemerkt: "[...] Irgendwie ist das so eine Dreiecksbeziehung. Aurelia steht zwischen den Stühlen. Klar, jetzt lernt sie Micha kennen, die Yasin-Sache ist auch noch nicht abgeschlossen gewesen", analysiert Michelle Daniaux.

Doch auch Micha hadert sichtlich mit der Situation: "Ich habe keinen Bock auf den Film. Sie hat gesagt, sie braucht die Zeit allein und dann ist Yasin schon dahin [gegangen]. Hätte sie zu ihm auch gesagt 'Ich brauche eine Minute oder zwei', wäre das ja noch mal ganz anders rübergekommen." Bei der Exit-Challenge hindert es die beiden dennoch nicht daran, ihr Bestes zu geben: Sie schlagen Kevin Schäfer und Michaela Barresi und schicken Team Blau damit nach Hause.

"Good Luck Guys" – ab 9. November 2023 immer donnerstags neue Doppelfolgen auf Joyn.

© Joyn Aurelia Lamprecht und Michael Schüler, TV-Bekanntheiten

© Joyn Yasin Mohamed und Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheiten

© Joyn Michaela Barresi und Kevin Schäfer, TV-Bekanntheiten

