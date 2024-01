Emma und Umut Tekins kurze Trennung hat Beziehung gestärkt!

Emma Fernlund und Umut Tekin (26) haben erst kürzlich ihre Beziehung öffentlich gemacht. Doch in der kurzen gemeinsamen Zeit mussten sie bereits einige Hürden überwinden. Das junge Paar erhielt herbe Kritik für ihr Verhalten bei Temptation Island V.I.P. und beschloss zwischenzeitlich sogar, getrennte Wege zu gehen. Promiflash haben die beiden verraten: Als Paar haben Umut und Emma von der kurzen Trennung nur profitiert!

"Wir kommunizieren einfach viel besser, offener und ehrlicher und reden auch über Themen, die unangenehm sind. Das haben wir vorher nicht gemacht", erklärt Emma im Interview mit Promiflash. Die Beziehung der beiden sei nun umso intensiver und schöner. Auch das gegenseitige Vertrauen hebt die 23-Jährige hervor. Umut bestätigt dies: "Unsere Beziehung ist komplett gefestigt."

"Durch die Pause ist uns bewusst geworden, was wir an dem anderen haben und das hat uns noch viel enger zusammengeschweißt", berichtet die Sport-Influencerin. Doch was war überhaupt der Grund für die Trennung? Wenn man Dschungelcamp-Kandidatin Kim Virginia Hartung (28) Glauben schenken darf, dann hat Emma wohl Umut mit ihrem Ex-Freund betrogen. Das Paar bestreitet dies jedoch.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Temptation Island V.I.P., RTL Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Mai 2023

