Neue Staffel "Das große Promibacken" startet am Valentinstag

Das große Promibacken versüßt den Fans den Valentinstag. Bereits seit einigen Staffeln verfolgen die Zuschauer, wie ihre Promis im TV die schönsten Tortenkreationen zaubern oder an kniffligen Backrezepten verzweifeln. Im vergangenen Jahr machten Schauspieler Kai Schumann (47), Turner Philipp Boy (36) und Moderator Jochen Schropp (45) den Kampf um den goldenen Cupcake unter sich aus – und er ging an Kai. Nun startet endlich eine völlig neue Staffel Promibacken.

Und für den Start einer neuen Runde in der Backstube wählt der Sender Sat.1 nicht irgendein Datum aus: Ziemlich passend dürfen die Promis ihre Tortenschlacht am 14. Februar, also am Valentinstag, beginnen. Die Jury besteht wie immer aus den Profis Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt. Angeführt wird das Spektakel von Enie van de Meiklokjes (49). Aber welche Stars treten an? Mit dabei sind die Schauspieler Susan Sideropoulos (43), Raúl Richter (36) und Alexandra Rietz (52) sowie die Moderatorinnen Panagiota Petridou (44) und Madita van Hülsen (42). Zu ihnen stoßen Komiker Simon Gosejohann (48), Entertainer Julian Stoeckel (36) und Leichtathlet Mathias Mester (37).

Und sind die Promis schon nervös, in der Küche Hand anzulegen? "Ich kenne das Business, bin kameraerfahren. Hinzu kommt: Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken", witzelt GZSZ-Star Susan schon vorher. Comedian Simon träumt da eher von einer Heldenreise: "Dass jemand von ganz unten, wo ich mich de facto gerade bewege, nach ganz oben an die Spitze rise to the top!"

SAT.1/Claudius Pflug Bettina Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes und Christian Hümbs

SAT.1/Claudius Pflug Susan Sideropoulos bei "Das große Promibacken 2024

SAT.1/Claudius Pflug Simon Gosejohann für "Das große Promibacken" 2024

