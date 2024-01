Sidar belogen: "Are You The One?"-Jana und Ryan werden intim

Jetzt ist es passiert! Bei Are You The One? schwankt Jana die ganze Zeit zwischen Ryan und Sidar. Eigentlich hatte sie sich schon für Ersteren entschieden – aber von dem Make Love, Fake Love-Teilnehmer kann sie auch nicht ganz lassen. Beide Männer begegnen der Krankenschwester in ihrer Wankelmütigkeit aber mit Verständnis – dabei ist sie gar nicht ehrlich: Jetzt wird Jana mit Ryan intim und lügt Sidar dreist an!

In der aktuellen Folge versichert Jana Sidar, ihm zuliebe extra verkehrt herum mit Ryan im Bett geschlafen und maximal gekuschelt zu haben. Doch Sophia Thomalla (34) lässt die Bombe in der Matching Night platzen und zeigt den Videobeweis: Bei den beiden lief definitiv viel mehr, die Bewegungen unter der Decke sind eindeutig! "Mich stört das im Endeffekt nicht so krass – eher, dass ich angelogen werde und dass etwas verschwiegen wird", zeigt sich Sidar sichtlich enttäuscht. Er habe aber bereits eine böse Vorahnung gehabt.

Sidar selbst bemüht sich, Jana gegenüber immer aufrichtig zu sein – und hat deshalb mit viel schlechtem Gewissen zu kämpfen! Als er vor der Matching Night mit Lina knutschte, brach er heulend zusammen. "Das ist nicht okay. Ich bin so verliebt in dich", beichtete er Jana weinend. Sie findet das Liebesgeständnis allerdings "unpassend".

Are You The One?, RTL+ Jana und Ryan in der "Are You The One?"-Matching-Night

Are You the One?, RTL+ Sidar Sahin bei "Are You The One?"

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

