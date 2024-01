Warum hat "Are You The One?"-Jana Ryan so schnell verziehen?

Jana ändert ihre Meinung richtig schnell! Bei Are You The One? kann sie sich nicht zwischen Ryan und Sidar entscheiden. Als Ersterer dann mit Sina knutschte, war sie dennoch total sauer und betonte, dass es zwischen ihnen jetzt vorbei sei. Das konnte Sophia Thomalla (34) nicht ernst nehmen – und sie sollte Recht behalten, denn kurz danach versöhnten die beiden sich schon wieder. Promiflash erklärt Jana, wieso sie Ryan dann doch so schnell verziehen hat!

"Man will doch einfach nur Harmonie und keinen Streit. Ich mochte Ryan und wollte die Zeit genießen", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Dennoch sei es kein schönes Gefühl gewesen, als Ryan plötzlich mit Sina geknutscht habe – das habe auch Janas Vertrauen erschüttert. "Wenn jemand so sprunghaft ist, fällt es schwer, sich auf jemanden zu 100 Prozent zu konzentrieren", resümiert die Krankenschwester.

Trotzdem sei Jana von Ryans Aktion nicht wirklich überrascht gewesen. "Ich habe schon damit gerechnet, war ja bei den anderen Damen zuvor genau das gleiche Problem", betont sie gegenüber Promiflash. Vor seiner Liaison mit der Dortmunderin hatte der Casanova bereits ein Auge auf Edda und auf Pia geworfen.

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Frank Beer Sina Elisa, Kandidatin bei "Are You The One"

