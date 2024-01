Beauty-Doc klärt auf: So echt sind die Dschungelcamper 2024!

Das Dschungelcamp ist bald nicht nur voller Überlebenskünstler – sondern offenbar auch gut gefüllt mit Botox und Co.! Ab dem 19. Januar heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer sicherlich wieder über unterhaltsame Dramen, fesselnde Lagerfeuergeschichten und ekelerregende Dschungelprüfungen aus Down Under freuen. Doch bevor es so weit ist, werden die Kandidaten nun erst mal etwas genauer unter die Lupe genommen!

In einer offiziellen Pressemitteilung von Public Relations verrät der Beauty-Doc Mehmet Atila, welche Stars bei ihrem Aussehen nachgeholfen haben. Demnach habe Cora Schumacher (47) Hyaluron-Behandlungen, Lippenaufspritzungen sowie regelmäßige Botoxbehandlungen im Gesicht durchführen lassen. "Es ist ebenfalls offensichtlich, dass sie eine deutliche Aufhellung und Behandlung ihrer Zähne vorgenommen hat, möglicherweise durch die Verwendung von Veneers oder Kronen", erklärt der Arzt. Mike Heiter (31) habe sein Gesicht ebenfalls mit Hyaluron behandeln lassen: mit einer Aufspritzung seiner Jawline.

Leyla Lahouar habe sich unter anderem einer Nasenkorrektur unterzogen. "Darüber hinaus hat sie offensichtlich ihre Brüste mit Silikonimplantaten vergrößern lassen, was durch ihr auffälliges Dekolleté deutlich erkennbar ist", macht Mehmet deutlich. Twenty4tim (23) habe hingegen Botox-Behandlungen zur Glättung der Zornesfalten über sich ergehen lassen. Kim Virginia Hartung (28) zeige die "offensichtlichsten Veränderungen" im Vergleich zu den anderen Kandidaten: "Es scheint eine Brustvergrößerung stattgefunden zu haben, ebenso wie verschiedene Fettabsaugungen, möglicherweise auch eine Fettunterspritzung im Gesäßbereich."

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL Leyla Lahouar, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

