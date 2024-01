Enthüllt: So waren die letzten Minuten von Queen Elizabeth

Es war ein großer Schock für die gesamte Welt. Nach über 70 Jahren auf dem Thron war Queen Elizabeth (✝96) im September 2022 verstorben. Auf ihrem Schloss Balmoral hatte die Britin ihre letzten Atemzüge getan. Genauere Details zum Tod der Monarchin blieben vor der Öffentlichkeit verborgen – bis jetzt. Ein Dokument enthüllt nun, wie die letzten Minuten der Queen ausgesehen haben.

In seinem neuen Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" veröffentlicht der Autor Robert Hardman eine bisher geheime Notiz, die von dem königlichen Privatsekretär Sir Edward Young verfasst wurde. Er war bei den letzten Atemzügen der Queen anwesend. Laut Sir Edward habe die 96-Jährige "nichts mehr mitbekommen". Sie sei sehr friedlich eingeschlafen und habe keine Schmerzen gehabt.

Der Verlust der Queen ist für ihre Angehörigen immer noch sehr schmerzhaft. In einem Interview mit The Australian Women's Weekly verriet Zara Tindall (42), wie sehr sie immer noch um ihre Großmutter trauert. "Wenn man jemanden hat, der einen großen Einfluss in seinem Leben hat, hinterlässt das eine Lücke", offenbarte sie.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Großbritanniens Queen Elizabeth II. an ihrem 80. Geburtstag im Buckingham Palace

Getty Images Zara Tindall, Royal

